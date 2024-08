A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta A Força

Existem situações importantes que requerem muito do seu esforço e que movimentará muitas atitudes e energias. Saiba administrar sua força física e mental para não se esgotar e poder administrar seus limites.

Capricórnio – Carta O Juízo Final

Momento de resoluções e finalizações de algumas situações em sua vida. A resposta chegará e é preciso lidar com essas determinações de forma franca e corajosa. Apenas não se endureça tanto a ponto de entorpecer sua intuição e valores; lembre-se sempre que o sexto sentido mostra o que realmente temos em mãos.

Aquário – Carta A Estrela

Intervenções importantes podem chegar e serão positivas para você. Lembre-se de confiar no processo e não se fechar para as coisas boas que podem chegar. A fertilidade está em alta para projetos, mas também para engravidar.

Peixes – Carta A Justiça

É importante compreender que ser justo é diferente de sempre querer tudo do seu jeito. Ser rígido e inflexível pode trazer más decisões. Para não cometer erros, pondere bastante junto da sua consciência e intuição as atitudes serem tomadas.