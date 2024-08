A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta O Juízo Final

Momento de resoluções e finalizações de algumas situações em sua vida. A resposta chegará e é preciso lidar com essas determinações de forma franca e corajosa. Apenas não se endureça tanto a ponto de entorpecer sua intuição e valores; lembre-se sempre que o sexto sentido mostra o que realmente temos em mãos.

Virgem – Carta O Sol

Sua vida agora é um terreno fértil e muitas surpresas podem chegar na vida afetiva e pessoal. Lembre-se que é importante manter-se aberto a oportunidades e mudanças, mas sempre com consciência de toda ação tem uma consequência. Chance de gravidez em caminho.

Libra – Carta A Imperatriz

Situações importantes e marcantes do passado começam a ser superadas, mas é preciso dar chance ao novo que está por vir. Comece a gestar seus projetos e planos com mais determinação, pois é preciso seguir em frente com todo o poder positivo que possui.

Escorpião – Carta A Força

Existem situações importantes que requerem muito do seu esforço e que movimentará muitas atitudes e energias. Saiba administrar sua força física e mental para não se esgotar e poder administrar seus limites.