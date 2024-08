Perfumes femininos PARA QUEM AMA contratipos

Optar por um perfume contratipo pode ser uma boa opção para quem deseja economizar. Esse tipo de fragrância é perfeito para quem deseja utilizar os aromas importados em momentos especiais, ou ainda para quem quer conhecer novas fragrâncias, mas não quer gastar antes de saber se o preço compensa.

ANÚNCIO

Mas se você não sabe por qual começar e quais são os mais semelhantes às suas inspirações, veja a lista a seguir. Estes 5 perfumes podem ser perfeitos para quem ama os contratipos de aromas clássicos e famosos.

Effie Rosé - Thera Cosméticos

Contratipo de Coco Mademoiselle, uma das fragrâncias mais famosas da perfumaria feminina, traz uma versão mais potente do que a sua inspiração, se assemelhando também a 212 VIP Rosé, um perfume mais contemporâneo e indispensável em uma coleção feminina.

Possui notas de topo de Toranja e Folhas Verdes, acompanhadas de notas de coração em Rosa, Notas Florais, Lírio-do-Vale, Jasmim, Gardênia e Violeta. Finaliza com fundo composto por Frutas, Baunilha, Notas Amadeiradas, Cedro, Almíscar, Caramelo, Patchouli e Âmbar.

Hana - Nuancielo

Para mulheres que preferem perfumes de nicho, que costumam ser mais caros ainda que os importados de grife, Hana é uma ótima indicação. É inspirado em Oriana, de Parfums de Marly, que traz um potente aroma floral. Por isso, apenas duas borrifadas são o suficiente para exalar seu poder.

As notas de topo são Toranja, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Framboesa, Groselha Preta e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Marshmellow, Almíscar e Ambreta.

My Duality - In The Box

Inspirado em mais um um importado de grife, My Duality se assemelha à Paradoxe, de Prada.

Suas notas de saída são Pera, Tangerina e Bergamota, seguidas por notas de corpo em Flor de Laranjeira, Essência de Néroli, Néroli e Jasmim Sambac e finalizando com Baunilha de Bourbon, Âmbar, Musk Branco e Benjoim nas notas de fundo.