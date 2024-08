Perfumes compartilháveis e agradáveis para todos os públicos

Um perfume compartilhável é aquele com um aroma neutro, ideal tanto para o público feminino quanto para masculino. A princípio, todas as fragrâncias podem ser utilizadas sem distinção de gênero, afinal gosto é algo muito pessoal, contudo, não são todas as pessoas que se sentem confortáveis em utilizar um perfume criado para o público oposto.

Neste caso, fragrâncias compartilháveis são perfeitas para isso. Confira os perfumes que apresentam essa característica que podem ser perfeitos para sua coleção.

CK One - Calvin Klein

Quando se pensa em perfume compartilhável, CK One é o primeiro a se pensar. Clássico dos anos 90, é um perfume fresco e versátil, ideal para o uso diário.

As notas de topo são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Mandarina, Abacaxi, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Rosa, Noz-moscada, Raíz de Orris e Frésia e as notas de fundo são: Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

Acqua di Gioia - Giorgio Armani

Mesmo considerado feminino, é um perfume muito amado e utilizado pelos homens devido à suavidade. Contudo, o que chama a atenção neste aroma é o pequeno toque adocicado após algum tempo na pele.

As notas de topo são Limão de Amalfi e Hortelã. A nota de coração é Jasmim Aquático e as notas de fundo são Cedro da Virgínia, Açúcar mascavo e Ládano francês.

Classique Pride Edition - Jean Paul Gaultier

Nada melhor que um perfume que celebra a igualdade entrar nas categorias dos compartilháveis, não é mesmo?

As notas de topo são Yuzu e Laranja Sanguínea. As notas de coração são Néroli e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar e Madeira Branca.

Hoje - Natura

Se você prefere os perfumes nacionais, Hoje, de Natura, pode ser uma boa escolha. Hoje possui tanto a versão masculina quanto feminina, e possui uma composição simples e bem compartilhável, que leva Bergamota, Lavanda e Rosa.

Elysée Succès Splash - O Boticário

Se a sua busca é por um nacional mais chamativo, Elysée Succès em versão body splash é a escolha certa.

As notas de topo são Cassis, Ládano, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli, Cedro, Musgo e Almíscar.