O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 6 de Espadas

As dificuldades na vida amorosa e na saúde mental, emocional ou física podem ficar mais evidentes. É hora de se cuidar mais e de enfrentar afastamentos e viagens que chegam para aumentar as possibilidades no seu caminho.

Touro – Carta 4 de Paus

Momento de paixão e de uniões que trarão resultados vantajosos para a sua vida. Desejos e sonhos se tornando realidade, seja em termos de moradia, estabilidade ou relações. Apenas tenha cautela com questões judiciais.

Gêmeos – Carta 3 de Paus

Momento de ter a vida movimentada por bons acontecimentos e a necessidade de tomar iniciativas. Apenas tenha cuidado com a pressa e amores que não podem durar.

Câncer – Carta 5 Paus

Uma atividade importante e questões que precisam terminar em sucesso passam por sua vida agora. Se esforce, mas não entre em conflitos que não valem a pena. Tenha cuidado com ilusões no amor e na amizade que o levam a decepção.