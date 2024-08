Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 9 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Esta semana será mágica e você conseguirá atingir seus objetivos. Renovação no trabalho, apenas não tome tudo como garantido, analise cuidadosamente o documento e inicie esta nova etapa em sua vida com muita confiança.

Lembre-se que prestar atenção aos comentários negativos só fortalece seus detratores, ignore-os, pois são apenas produto da inveja.

É hora de você priorizar seu bem-estar e sua vida amorosa. Aproxima-se um amor compatível que fará com que você se sinta realizado. Além disso, você desfrutará de uma viagem merecida.

Touro

Você terá um novo começo esta semana, poderá atingir seus objetivos de trabalho e negócios, basta reorganizar suas atividades e o sucesso virá em breve.

Prepare-se para receber propostas de emprego favoráveis nos próximos dias. Tenha cuidado com alguém do passado que o tenta difamar, proteja-se dessas energias negativas e fique longe de polêmicas.

Você receberá um convite para uma viagem ou pode mudar de residência. Seu ponto fraco será o estresse, então continue com suas rotinas de exercícios para relaxar.

Gêmeos

Você deixará para trás os problemas que o atormentaram e será presenteado com uma oportunidade de trabalho que tanto esperava. No entanto, tenha cuidado com as fofocas no trabalho e evite fazer comentários sobre outras pessoas.

Uma cirurgia será um sucesso. Não se apegue a um amor que já não lhe demonstra interesse; Se ele não te procura é porque ele não está interessado em você.

Faça caminhadas e se movimente para renovar as energias positivas. Seja verdadeiro consigo mesmo, tenha em mente que nem todos são perfeitos.

Câncer

Uma nova era começa para você, se aproxima um período de grandes conquistas pessoais que farão você se destacar.

Seu signo tem grande capacidade de negócios e liderança, mas é preciso ter cautela e não confiar em todos, aprender a distinguir pessoas leais daquelas que só querem tirar vantagem.

Você encontrará o amor verdadeiro ou fortalecerá seu relacionamento atual, abra seu coração, é hora de formalizar.

Você vai curtir uma viagem com amigos e receber um presente inesperado de alguém que você gosta, valorizar o que eles te dão e ficar grato. Você deve cuidar de dívidas pendentes e questões jurídicas.