Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 9 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Você terá muito trabalho e reuniões ao longo da semana e receberá uma avaliação de seus superiores, por isso certifique-se de ter tudo em ordem.

Lembre-se de manter sua rotina de exercícios e alimentação saudável para se sentir com energia. Você ainda pensa em um amor do passado, mas esse capítulo já fechou, é melhor conhecer gente nova.

Você receberá um convite para um negócio, confie no seu instinto, pois o sucesso no trabalho sempre o acompanha. Você terá sorte e comemorará em uma viagem com os amigos, mas lembre-se que a humildade é uma virtude e evite exibir suas conquistas.

Virgem

Dias repletos de boas notícias e prosperidade econômica o aguardam, aproveite está excelente etapa e faça movimentos para tornar seus desejos realidade.

Você receberá uma proposta para abrir um negócio, vá em frente! Você terá uma importante conquista familiar e poderá comprar algo novo.

Invista na sua casa e proteja sua energia, pois você tem inimigos ocultos. Livre-se de todas essas energias ruins e daqueles que se autodenominam seus amigos, mas podem estar agindo contra você.

Libra

Sua mente estará cheia de ideias inovadoras para se destacar em seu trabalho, projetos promissores estão surgindo, mantenha seus planos trancados a sete chaves e concentre-se no sucesso.

Seu signo é conhecido por seus gostos refinados, você renovará seu estilo e se sentirá mais confiante do que nunca. Uma viagem em família espera por você para recarregar baterias e criar memórias

Uma surpresa econômica iluminará o seu mês. No amor, pare de complicar a sua vida, abra-se para novas experiências e deixe-se cuidar. Boas vibrações na sorte e para aumentar sua energia.

Escorpião

Atraia mais abundância e prosperidade. Você se cercará de energia positiva, a organização será sua melhor aliada para aproveitar ao máximo o seu tempo.

Não permita que a inveja te afete, seu poder interior é imenso e você pode transformar qualquer energia negativa em positiva.

Uma viagem de trabalho o levará a conhecer novos lugares e reencontrar pessoas queridas. Seu relacionamento está prestes a dar um grande passo, abra-se para o amor e aproveite esta fase.

Uma renda extra de dinheiro permitirá que você atualize suas finanças e organize seus gastos, já que a prosperidade está do seu lado.