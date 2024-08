Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 9 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Sua força interior o levará a alcançar grandes conquistas. Você é intenso e às vezes um pouco duro consigo mesmo, lembre-se da importância da autocompaixão.

Seu espírito empreendedor estará no auge, é o momento ideal para consolidar seus projetos e buscar novas oportunidades de emprego, já que seu signo é um imã de dinheiro.

Uma viagem de trabalho irá levá-lo a descobrir novos horizontes e dar apoio a um familiar que necessite. Seu grande coração está sempre pronto para ajudar.

Boas vibrações e a prosperidade chegarão até você. No ambiente de trabalho, mudanças importantes estão por vir, mantenha a calma e aproveite essas oportunidades.

Capricórnio

Hora de você renovar as energias da sua casa! Uma boa limpeza ou pintura vão transformar seu espaço e encher de energia positiva.

Pagar uma dívida trará alívio às suas finanças. Se você tem companheiro, desfrutará de uma fase de harmonia e cumplicidade, cuide do relacionamento.

Seu perfeccionismo pode gerar alguma tensão em seu trabalho, lembre-se que a terra precisa de calma para dar frutos; relaxe e evite procurar problemas onde não existem.

Não desenterre mais o que faz mal. O universo recompensa você pelo seu esforço e dedicação. Uma viagem espera por você para se desconectar e se divertir.

Aquário

Sua energia vital é imensa, aproveite ao máximo. Seu mundo de trabalho estará em constante movimento, novas oportunidades e mudanças de rumo esperam por você, então fique alerta e aproveite ao máximo essa energia.

No amor você tomará decisões importantes, é hora de se afastar das pessoas tóxicas e abrir seu coração para novas experiências. Uma proposta de morar no exterior lhe permitirá crescer profissionalmente e ampliar seus horizontes.

Você terá celebrações e encontros sociais, como o casamento de um amigo ou uma festa entre pessoas queridas.

Peixes

Lembre-se que toda decisão tem consequências, pense antes de agir e confie na sua intuição. Prepare-se para assumir novos desafios e responsabilidades ao evoluir no trabalho.

As celebrações e viagens em família vão encher seus dias de alegria e conexão, aproveite esses momentos especiais.

No amor, fique atento, pois se você sente que algo não está bem no seu relacionamento, não hesite em conversar sobre isso com seu parceiro. A honestidade é a chave para superar qualquer obstáculo.

Um reconhecimento nos estudos irá motivá-lo a continuar se aprimorando, abraçar as mudanças e aproveitar todas as coisas boas que a vida lhe oferece.