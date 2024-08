Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (6), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você receberá dinheiro, o que o ajudará a crescer. Tenha cuidado com as amizades que você tem. Não empreste nada, porque pode não voltar para você. O tarot de hoje destaca que você é um líder.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot de hoje destaca: Procure se exercitar, se reinventar. Também é hora de se comunicar mais com as pessoas, não guarde as coisas. Você terá mais estabilidade econômica muito em breve.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Continue estudando muito e não leve as coisas para o lado pessoal. Tente ser mais positivo neste momento da sua vida. Uma proposta de amor chegará.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje destaca que é importante ser cauteloso e não falar demais. Você terá uma fase de estabilidade nos próximos dias. Cuide dos problemas de saúde e busque ter uma vida melhor.

Texto com informações do site AS.com