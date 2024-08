As melhores datas para cortar o cabelo em agosto de 2024 de acordo com a fase lunar |

Resolver fazer novos cortes de cabelo é uma decisão que transcende a simples estética. Existem muitas crenças populares que afirmam que fazer este ato de acordo com a fase lunar pode influenciar na saúde e aparência do cabelo.

Acredita-se que pode potencializar o crescimento, fortalecimento e brilho dos cabelos, tornando o próximo corte não apenas uma mudança de visual, mas uma forma de renová-lo completamente.

Os melhores dias de agosto de 2024 para cortar o cabelo de acordo com a fase lunar

De acordo com a Glamour, um dos dias mais recomendados é 19 de agosto, quando haverá Lua Cheia. Este é um momento ideal para fazer uma mudança significativa em seu cabelo, buscando torná-lo mais vigoroso e brilhante.

Você sempre deve considerar o calendário lunar antes de resolver cortar o cabelo | (Freepik)

Antes disso, em 12 de agosto, quando a Lua entra na fase de Quarto Crescente, é outra data importante. Este é o melhor momento para aqueles que desejam ter um cabelo longo e cheio de vida. Cortar o cabelo nesta fase é perfeito para remover as pontas danificadas e dar forma.

Dias para evitar cortar o cabelo

Se os seus planos incluíam cortar o cabelo no início do mês, recomendamos esperar. A partir de 4 de agosto marca-se a Lua Nova, que geralmente é vista como um dia de baixa energia lunar. Cortar o cabelo nesta fase pode levar a resultados menos desejáveis. Em vez disso, use os primeiros dias do mês para mimar o seu cabelo com tratamentos hidratantes.

Há dias que você também deve evitar cortar porque diminuem o crescimento do cabelo | (Freepik)

Outra data que você deve marcar em seu calendário é 26 de agosto, quando a Lua estará em sua fase de Quarto Minguante. Este é um momento de descanso e meditação, e cortar o cabelo pode levar a um crescimento lento, então é melhor focar em cuidá-lo com máscaras e óleos naturais. Aproveite as fases da lua para revitalizar o seu cabelo e consultar o seu cabeleireiro.