Como prevenir lesões ao fazer exercícios físicos?

Além de nos ajudar a nos sentirmos bem, o exercício físico é fundamental para a nossa saúde, pois previne uma variedade de doenças, como diabetes, doenças cardíacas e digestivas, depressão e muito mais. No entanto, para nos exercitarmos, é importante aplicar técnicas para evitar lesões enquanto treinamos.

Especialistas recomendam deixar de lado o sedentarismo e se movimentar, pelo menos, com caminhadas diárias de 20 a 30 minutos. Se isso for combinado com exercícios de força e resistência, além de uma alimentação saudável, os resultados serão melhores.

Alguém que faz exercício notará isso, não apenas porque se sentirá melhor, mas também em sua aparência, já que, dependendo do tipo de atividade que pratica, seu corpo terá menos gordura e mais músculos. Seu abdômen parecerá mais plano, seus braços, glúteos e pernas podem ficar mais definidos ou tonificados, fazendo com que pareça muito bem.

No entanto, ao perseguir esse objetivo de se ver e se sentir bem com exercícios, muitas pessoas se lesionam, pois não sabem que não se trata apenas de fazer atividade física, mas sim de fazer de forma correta e com preparação adequada, caso contrário, pode acabar se machucando.

Exercício e prevenção de lesões

É importante que antes de fazer exercício, cada pessoa conheça seus limites. Nem todos os corpos são iguais, há quem tenha mais força e resistência do que outros, além de patologias subjacentes, pelas quais não é conveniente fazer certos movimentos ou treinar por um período específico. Diante disso, é melhor que cada indivíduo esteja atento aos sinais que seu corpo envia, do que deve fazer e quando deve parar. Faça exercício, mas não se exija além do que pode, pois causará uma lesão.

Também não é aconselhável fazer exercício com uma velocidade maior do que o corpo aguenta.

A seguir, apresentamos mais algumas dicas:

-Aquecimento: para prevenir lesões ao fazer exercício, é necessário aquecer o corpo antes de começar, pois é importante que o sangue flua e os músculos se oxigenem. Para isso, você pode caminhar por alguns minutos e depois acelerar trotando.

- Alongamento: isso faz parte do aquecimento, os músculos devem ser alongados, principalmente aqueles que você vai exercitar mais. Para isso, você deve alongar ou tensionar os braços, pernas, panturrilhas, costas e mantê-los alongados por cerca de 15 segundos. Este alongamento deve ser suave e lento, se você sentir dor não é normal, você deve sentir mais relaxamento. Em geral, o aquecimento completo pode durar cerca de 15 minutos.

- Usar o equipamento correto: é importante garantir o uso do calçado adequado, que deve ser flexível e confortável. Quanto à roupa, deve ser leve e confortável.

-Hidratação e alimentação: é importante manter-se hidratado durante o exercício e estar bem alimentado antes de começar. Recomenda-se treinar à sombra, pois sob o sol pleno, pode causar problemas de calor.

- Depois do exercício: após treinar, você pode fazer massagens e, se houver desconforto em alguma parte do corpo, pode aplicar gelo. É necessário descansar o suficiente para a próxima rodada de treinamento, pois durante o descanso, os músculos se regeneram.