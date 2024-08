Kate Middleton e os melhores vestidos boho para parecer chique e confortável neste verão

Kate Middleton consolidou-se como uma das mulheres mais influentes das diferentes casas reais devido ao estilo que adotou desde sua chegada à monarquia britânica, o qual tem sido amplamente elogiado e até comparado com a falecida princesa Lady Di, que em seu tempo foi um verdadeiro ícone da moda.

A princesa de Gales tem muito claro o que vestir em cada temporada e ocasião, mantendo sempre a elegância, modernismo e glamour, por isso são várias as opções de looks que ela exibe em cada uma de suas aparições.

Seja em um estilo relaxado, de escritório, para festas, eventos importantes ou saídas em família, a futura rainha da Inglaterra sempre consegue cativar com cada uma de suas roupas e os vestidos boho têm sido alguns deles.

Os vestidos boho que Kate Middleton tem usado são perfeitos para um visual chique

Kate Middleton sabe como exibir um estilo boêmio e romântico, por isso são vários os modelos de vestidos que ela usou em eventos informais, os quais apresentam diferentes tecidos, estampas, formas e cortes.

Vestido boho floral

Esta peça foi usada no Guards Polo Club e é um vestido da marca Beulah London, que consiste em um vestido longo de cor azul-celeste e estampa floral em branco, com a parte superior ajustada ao corpo e a saia caindo a partir da cintura.

Ele combinou o mesmo com uma bolsa pequena de cor azul celeste da marca Mulberry e com sapatos de salto alto em nude da marca Camilla Elphick.

Vestido boho de corte longo

Para uma de suas viagens à Índia, a esposa do príncipe William apareceu com um vestido de estilo boho para combater o calor do clima da região. Esta peça, que garantia conforto por seu modelo longo e de cor tijolo, combinava linhas em azul marinho na cintura e nos punhos sobre um estampado de flores muito pequenas.

Evento formal com vestido boho

Com um vestido boho justo e de corte formal, ela apareceu para um evento do Dia Mundial da Saúde Mental em Londres. Sua cor rosa pastel com estampa de flores escuras lhe conferia um aspecto romântico que combinava com uma gola camiseira com um laço e mangas compridas.

Vestido boho de verão

Uma das opções mais veraneias que a princesa usou foi este vestido boho que ela usou no tanque de Banganga e chamou a atenção com seu estampado floral em coral e turquesa.

Inspiração étnica

Middleton usou este vestido cor de coral claro com flores em tons mais escuros, que possui mangas compridas, cintura ajustada e um decote tipo fechadura com laços e borlas pretas, refletindo desenhos étnicos e florais.