Veja as fragrâncias femininas mais indicadas para a prática esportiva

Se para algumas pessoas o ato de utilizar perfume só ocorre em momentos especiais, como festas e eventos, para outras o item é obrigatório na rotina, seja para ir trabalhar ou até mesmo para treinar.

ANÚNCIO

E se você é do segundo tipo, que ama utilizar uma boa fragrância, independentemente da ocasião, a lista a seguir é perfeita para você. Ela traz os melhores perfumes para usar na academia ou para praticar exercícios.

A lista foi retirada do canal ‘Perfumes à Mil’.

Kaiak Aventura - Natura

Um perfume bem limpo, indicado para mulheres que não gostam de perfumes cítricos.

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

MUSKC - Par Fun

Inspirado no Musk Therapy Initio, de Parfums Prives, possui uma composição simples de Almíscar e Groselha preta, o que faz essa fragrância ser bem leve e elegante.

Body Splash Floratta Blue - O Boticário

Body splashes também são boas opções para quem deseja utilizar um perfume mais leve durante a prática esportiva. Ao contrário dos outros dois aromas citados, Floratta Blue apresenta um aroma de limpeza.

ANÚNCIO

As notas de topo são Gerânio, Bergamota, Lima e Rosa Chá. As notas de coração são Plumeria, Lírio-do-Vale e Gardênia e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Cedro e Vetiver.

My Chance - In The Box

Outro inspirado, dessa vez em Chance Eau Fraîche, de Chanel, um perfume cítrico, que se sobressai com um aroma de limão.

Notas de Saída: Frutas Cítricas e Cedro. Notas de Corpo: Jacinto d’água, Pimenta Rosa e Jasmim e notas de Fundo: Musk Branco, Patchouli, Vetiver, Madeira de Teca, Íris e Âmbar.

Irresistible Story - JAFRA

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Flor de Maçã. A nota de fundo é Sândalo.