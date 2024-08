Este é o carma que seu sobrenome carrega, de acordo com a numerologia

De acordo com a numerologia, é possível saber de forma simples qual carma seu sobrenome carrega neste vida.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site El Heraldo de México, para isto, é necessário atribuir um valor numérico a cada letra.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Com isso, permitindo calcular o carma através do nosso sobrenome e, assim, revelar as influências de vidas passadas. Confira:

A, J, S = 1

B, K, T = 2

C, L, U = 3

ANÚNCIO

D, M,V = 4

E, N, W= 5

F, O, X = 6

G, P, Y = 7

H, Q, Z = 8

I, R = 9

Depois de somar o sobrenome completo, cada número tem um significado específico associado à lição que você deve aprender para limpar seu carma nesta vida. Veja:

Número 1: você não deve levar sua vida ao egoísmo e ao ciúme.

Número 2: indica que são pessoas indecisas e que não conseguem cumprir seus objetivos de vida.

Número 3: são seres que não perdoam facilmente.

Número 4: São pessoas indecisas na hora de tomar decisões importantes.

Número 5: para este número cármico, são pessoas com um temperamento muito difícil de controlar.

Número 6: Caracterizam-se por administrar um capricho irracional.

Número 7: são seres que correm poucos riscos na vida.

Ponto 8: São pessoas com pouca tolerância para com as outras pessoas.

Número 9: para este número, são pessoas que tendem a entrar em conflitos com muita facilidade.

Texto com informações do site El Heraldo de México