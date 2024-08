Cientificamente as pessoas se parecem com seus nomes, saiba a razão

As pessoas se parecem com seus nomes

Uma pesquisa desenvolvida pelos doutores Yonat Zwebner, Moses Miller e Jacob Goldenberg, da Escola de Negócios Arison da Universidade Reichman, juntamente com Noa Grobgeld e a professora Ruth Mayo da Universidade Hebraica, buscou determinar a origem do efeito de correspondência entre o rosto e o nome das pessoas.

Com base em crianças de 9 a 10 anos e adultos que relacionaram rostos com nomes, os resultados refletiram que existe uma relação entre os rostos dos adultos e seus nomes correspondentes, no entanto, quando se tratou de rostos e nomes de crianças, os participantes não conseguiram fazer associações.

O rosto pode se modificar para se adaptar a seu nome

Detalhes da pesquisa

Concluiu-se que a semelhança entre o rosto de uma pessoa e seu nome é o resultado de uma profecia autorrealizável. A aparência facial mudaria ao longo de um longo período de tempo para se alinhar com os estereótipos sociais associados ao nome.

O doutor Yonat Zwebner, da Escola de Negócios Arison da Universidade Reichman, afirma que “Nossa pesquisa destaca a importância mais ampla desse efeito surpreendente: o profundo impacto das expectativas sociais. Demonstramos que os construtos sociais, ou estruturações, existem, algo que até agora tem sido quase impossível de comprovar empiricamente”.

“A estruturação social é tão forte que pode afetar a aparência de uma pessoa. Essas descobertas podem indicar até que ponto outros fatores pessoais que são ainda mais importantes do que os nomes, como gênero ou etnia, podem determinar em que uma pessoa se torna quando cresce”, conclui.