Cheiro de rosas! Os 5 perfumes femininos imperdíveis que lhe darão um aroma refinado

Os perfumes florais são um dos favoritos das mulheres, devido ao seu aroma suave, agradável e, acima de tudo, fresco. Geralmente são usados em épocas como a primavera e o verão, embora na realidade sejam atemporais. No entanto, entre as flores, há uma que é a rainha na perfumaria, e trata-se da rosa, que é quase um ingrediente fundamental.

ANÚNCIO

Tem um grande valor, "pela sua cor, forma, cheiro. A riqueza olfativa da rosa é incrível e sua capacidade de combinação com todas as famílias olfativas (Cítrica, Fougère, Floral, Madeira, Especiada, Chipre, Oriental) a torna única", afirma o perfumista Gregorio Sola, para o portal A academia do perfume.

Quer receber notícias sobre beleza, moda e relacionamento pelo WhatsApp? Cliqui aqui

Além disso, esta flor "realça as diferentes facetas da composição. É um valor seguro, que traz qualidade, volume e difusão". Há uma grande variedade no mercado, e este ano foram lançados vários perfumes com este aroma requintado.

1. Amazonian Rose de Carolina Herrera

Foi lançado este ano e é uma fragrância da família olfativa floral unissex criada por Nicolas Bonneville. A nota de saída é cardamomo guatemalteco; as notas de coração são maracujá (fruta da paixão) e rosa de Damasco; a nota de fundo é copal, de acordo com o Fragrantica.

2. Evening Rose, da Aerin

É ideal para mulheres que são amantes de perfumes alcoólicos, como afirma a especialista no assunto, Marta Fragrance Reviewer. Através de seu canal no Youtube, ela detalhou que esta fragrância “tem uma nota de conhaque muito elevada. Combina rosas intensas com notas alcoólicas, junto com amoras e frutas vermelhas, além de ter pontos de âmbar. É profunda e intensa”.

3. Smyrna, de Le Couvent Maison

É uma fragrância unissex de rosas, é uma imagem mental de um buquê de rosas vermelhas, com toques de pimenta e um fundo de madeiras. Seu aroma, lançado em 2018, pertence à família olfativa chipre floral. O melhor de tudo é que você pode usá-lo tanto você quanto seu parceiro.

ANÚNCIO

4. Carmina, de Creed

É uma rosa profunda, sedosa e intensa, com toques de cereja e maçã vermelha. É muito mutável, pois pode cheirar a rosa e terminar em um fundo âmbar que lhe confere profundidade. É muito elegante. É a fragrância favorita de Paola Dalay, parceira de José Eduardo Derbez.

5. Bossa Wood, A Marca de Água

“É uma rosa turca temperada com muita canela, além de pêssego, ameixa, cravo, cardamomo, um perfume com personalidade”, descreveu Marta Fragrance Reviewer.