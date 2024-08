A primeira quinzena de agosto surpreenderá 5 signos do horóscopo

Na última quinta-feira se iniciou o oitavo mês do ano e traz consigo surpresas e boas notícias para Peixes, Leão, Gêmeos, Escorpião e Sagitário, que terão prosperidade no amor e no trabalho, além de uma mudança drástica, importante, mas frutífera.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Dias de muita tensão estão chegando, nos quais você terá que mostrar toda a sua coragem para se controlar, pois numa das suas clássicas discussões, você pode dizer algumas verdades sem filtro. No entanto, agosto te surpreenderá com uma boa notícia, que é muito provável estar relacionada a uma mudança, seja sua ou de alguém, mas que trará a paz que você tem procurado nos últimos meses.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

A época da austeridade chegará ao fim e começará uma boa fase, que iniciará com oportunidades de trabalho muito boas, especialmente se você tiver o seu próprio negócio, gerando dinheiro de forma independente, pois terá boas ofertas. Agora, se você não tem emprego, este novo mês será coisa do passado. A busca termina e começará o período de estabilidade econômica, que permitirá que você faça planos e os concretize em pouco tempo.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

A vida vai te surpreender no amor. Se o seu coração já está ocupado, então as brigas e diferenças diminuirão, vem aí um período de lua de mel, onde vocês vão se entender perfeitamente. Aproveite para fazer planos. Você vai aprender uma grande lição sobre relacionamentos amorosos nesta maravilhosa fase que está prestes a viver. Mas se você é daquelas que ainda estão em busca de Cupido, ele vai te encontrar, mas será necessário parar de impor tantas barreiras e exigências.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Está chegando uma viagem não planejada que vai te tirar desse confinamento mental que tem te sufocado nas últimas semanas. Você poderá relaxar, clarear a mente e as boas ideias virão até você. Com elas, a produtividade estará no máximo e você se sentirá muito bem. Não permita que nada nem ninguém perturbe essa paz que custou tanto a conseguir. A ansiedade não fará mais parte de você.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Uma grande notícia mudará para sempre o rumo da sua vida e das pessoas que amas. Uma mudança drástica está a caminho, que, à primeira vista, você não vai acreditar porque se acostumou a viver de certa maneira, mas o tempo te dará as ferramentas para se adaptar muito bem. Só será necessário manter a fé e a esperança intactas, mesmo que a realidade que vive insista em esmagá-las. Não desanime.