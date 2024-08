O xamã mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer em agosto de 2024

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Áries – Carta Espírito da Pomba

Por mais inquietante que seja as coisas que acontecem ao seu redor, é momento de cultivar a paz em seu coração e ser. Lembre-se de se reconectar com a natureza calma e segura para poder tomar melhores atitudes. É momento de se sentar e buscar a tranquilidade diante de qualquer imprevisto.

Touro – Carta Espírito do Rato

Momento de compreender os pequenos detalhes! O que é mais importante está escondido em coisas pequenas, mas que podem ser mais poderosas do que você pensa. Para alguns, é um alerta sobre tomar as medidas certas para enxergar o que está oculto.

Gêmeos – Carta Espírito da Girafa

Hora de dar um passo atrás! Nem tudo é tão obvio como parece e algumas certezas podem ter outras perspectivas reveladoras. É hora de ver as coisas com mais humildade e abertura para poder ter a verdade em suas mãos e resolver questões importantes.

Câncer – Carta Espírito do Pássaro

Alivie o peso do seu peito e da sua alma com diversão. Invista seu tempo naquilo que melhora o seu humor e alegria, além de se conectar com a criança que carrega em seu interior e pode estar se sentindo descuidada; sua vida precisa disso agora.