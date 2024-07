Perfumes femininos VICIANTES e DIFERENTES

Quer conhecer perfumes femininos bem fora do comum e viciantes? Então confira a lista a seguir. Essas fragrâncias são completamente fora do radar, mas possuem um aroma tão bom e agradável que se tornarão as suas favoritas.

Entre os mais refrescantes até os adocicados, seus aromas são perfeitos para quem deseja sair do comum, mas de forma fina e elegante, já que nenhum deles possui um cheiro considerado difícil, ou seja, que fogem dos acordes comuns.

Além disso, a lista traz Pleasures, um perfume vintage e importado, mas que possui um ótimo custo-benefício. Confira!

Ekos Ryo Vivo - Natura (2024)

As notas de topo são: Pomelo, Pataqueira, Priprioca e Laranja. As notas de coração são: Jarana, Headspace Queda d’Água, Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa. As notas de fundo são: Copaíba, Cedro e Breu-Branco.

Pleasures - Estée Lauder (1995)

As notas de topo são: Notas Verdes, Frésia, Pimenta Rosa, Violeta, Folha de Violeta, Tuberosa e Bagas Vermelhas. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Peônia, Lilás, Lírio, Rosa, Jasmim, Gerânio e Senegambica. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo e Patchouli.

Coffee Addictive Woman - O Boticário (2024)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são: Jasmim-Manga, Rosa e Jasmim. As notas de fundo são: Café, Baunilha e Frutas Vermelhas.

Jardin de Grasse Rose - O.U.i Original Unique Individual (2023)

As notas de topo são: Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Frésia e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar e Madeiras Brancas.

*A lista foi retirada do canal do Youtube ‘Perfumando-se’ e as notas dos perfumes do site ‘Fragrantica’.