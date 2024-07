Os signos do zodíaco que começam agosto de 2024 focados no amor

Alguns signos do zodíaco podem começar agosto com muito foco no amor e no romance, áreas que tendem a sofrer mudanças em suas vidas. Confira quais são:

Áries

A vida amorosa e as parcerias ganham força! Momento de beleza e decisões para se sentir muito melhor em sua própria pele. Apenas tome cuidado com problemas de comunicação e em viagens que podem acontecer.

Touro

A saúde emocional e física pode se tornar um foco, o que coloca uma energia especial em assuntos sobre confiança e relações amorosas. Mesmo com novas motivações, o passado pode retornar e pede a resolução para deixar de causar preocupações.

Gêmeos

A vida amorosa e os relacionamentos ou romances tendem a passar por mudanças. Para muitos, as coisas podem evoluir de forma importante, assim como superação daquilo que não faz mais bem pode chegar. Apenas tenha cuidado com as palavras e saiba ser honesto, pois mentiras e coisas ocultas tendem vir à tona.