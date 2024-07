Maquiagem ‘Glowstack’, uma das melhores maneiras de conseguir uma pele radiante aos 40

Quando se chega aos 40 anos, muitas vezes pensa-se que muitas coisas não são mais ‘apropriadas’ por causa da idade. Isso inclui estilos de roupas e maquiagem, mas a verdade é que também existem muitas alternativas que, independentemente da idade, oferecem a oportunidade de parecermos 10 anos mais jovens, ‘apagando’ a passagem do tempo. O importante é saber escolher o que melhor se adequa a nós.

ANÚNCIO

No Tik Tok, existem uma série de alternativas de maquiagem que podem ser usadas para conseguir um efeito natural, sem refletir os estragos dos anos. Um estilo de maquiagem que está marcando tendência para mulheres com quatro décadas é o ‘Glowstack’, que se caracteriza por ter uma aparência de rosto lavado, porém aperfeiçoado e luminoso, de acordo com a Glamour.

Este estilo de maquiagem tem como objetivo projetar uma aparência brilhante, mas natural e descansada, e para isso é necessário ter a pele hidratada, limpa e cuidada. Uma de suas vantagens é que você não precisa ser uma especialista para conseguir o efeito desejado, além de ser muito simples e ideal para usar todos os dias.

Passo a passo de como maquiar no estilo ‘glowstack’

De acordo com o Vanitatis, é preciso seguir uma série de passos fáceis para parecer natural, luminosa, mas maquiada. Xabier Rodrigues, o especialista em maquiagem e pertencente ao National Artist Iberia da Mac Cosmetics, disse ao meio de comunicação que é fundamental preparar a pele com um sérum, que é a peça-chave dessa maquiagem, e se o rosto estiver seco, adicionar sem problemas um creme adicional.

Além disso, ela enfatizou que a base do ‘glowstack’ está em refletir a luz. “Em seguida, distribua suavemente uma camada fina de contorno de olhos e creme hidratante, deixando-os absorver completamente”, comentou a maquiadora profissional Cristina Lobato para o ‘Mujer Hoy’.

"Por fim, inclua uma base leve e um blush. Este é um dos últimos passos para aperfeiçoar a maquiagem. Aplique uma base de cobertura média ou baixa ou BB Cream, dando leves batidinhas com uma esponja. Em seguida, esfume suavemente o blush e o bronzer em creme das maçãs do rosto para cima. Não se esqueça de arrumar suas sobrancelhas preenchendo as falhas, adicionar um toque de iluminador na área dos olhos e um batom glossy nos lábios", detalhou o portal de moda.

No ¡Hola!, eles afirmaram: “Os especialistas recomendam usar pós matificantes antes de aplicar o sérum como iluminador. Isso ajudará a remover o excesso de gordura e sebo do rosto; e permitirá que a maquiagem dure intacta por mais tempo. Da mesma forma, afirmam que é preciso deixar em segundo plano os cosméticos acetinados e com acabamentos metálicos, já que farão com que se perca o fator de naturalidade que tanto caracteriza a tendência.