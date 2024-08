É verdade que banho quente e andar descalço causam resfriado? Infectologista explica

Com a chegada do inverno, muitas pessoas recorrem a banhos quentes e preferem andar descalças dentro de casa para se aquecer. No entanto, existe uma crença comum de que esses hábitos podem levar ao resfriado. De acordo com o infectologista e patologista clínico Celso Granato, essa ideia é um mito. Ele esclarece que, apesar de o corpo sentir um choque térmico ao sair de um banho quente e pisar no chão frio, isso não tem qualquer relação com a ocorrência de infecções virais como gripe ou resfriado.

O resfriado e a gripe são causados por vírus, como o rinovírus e o influenza, respectivamente. Esses vírus entram no corpo principalmente pelo nariz e pela boca, e não há qualquer evidência científica de que mudanças de temperatura corporal possam desencadear essas doenças. Granato explica que é comum confundir gripe com resfriado, devido aos sintomas semelhantes, mas ambas as doenças têm causas e tratamentos específicos.

Dicas para prevenção no inverno

Para se proteger durante o inverno, o especialista recomenda três principais cuidados: manter uma alimentação balanceada, garantir que a vacinação esteja em dia e usar máscaras em locais fechados. Uma dieta rica em frutas, vegetais e proteínas ajuda a fortalecer o sistema imunológico, essencial para combater infecções. Além disso, a vacinação anual contra a gripe, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), é fundamental para aumentar a proteção, especialmente nos meses que antecedem o inverno.

Granato também destacou a importância das máscaras, que mostraram ser eficazes na redução de viroses durante a pandemia. Ele sugere que, em ambientes fechados ou em caso de sintomas, o uso de máscara pode ser uma medida eficiente para evitar a disseminação de vírus.

Outra dica útil é manter os ambientes aquecidos e úmidos, pois os vírus tendem a se proliferar em climas secos. Usar um umidificador ou métodos alternativos, como colocar um balde de água ou uma toalha molhada no quarto, pode ajudar a manter o ar mais úmido, tornando o ambiente menos propício para a propagação de vírus.

