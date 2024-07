Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quarta-feira (31)

Confira aqui as revelações do tarot, para está quarta-feira (31), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje alerta para o signo de Áries: não tenha medo de tomar decisões. Você receberá uma nova proposta de amor.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No campo do coração, o tarot alerta que você deve criar novas esperanças em questões de amor. É importante ter cuidado com problemas de saúde neste momento.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

O signo de Gêmeos recebe um alerta muito importante neste momento: cuidado com o mau-olhado. Um amor do passado irá te procurar; deixe-o para trás e siga em frente sem medo.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você terá poder extra para resolver os problemas do passado. O tarot alerta que é importante não falar sobre seus planos para os demais. No campo profissional, um reconhecimento no trabalho pode ocorrer.

Texto com informações do site AS.com