Como usar calças camufladas em 2024: dicas de Rihanna para não parecerem fora de moda

Depois de ser um ícone no início dos anos 2000, as calças camufladas estão de volta em 2024, como confirmado por Rihanna. A cantora foi vista usando esta peça com um visual super estético que muitos adoraram, pois combinou o urbano com o glamoroso.

O seu outfit eclético também misturou o estilo sporty chic, pois ela usava uma camiseta esportiva oversized, nos lembrando que sair dos saltos altos e roupas justas por um tempo também pode ser bom. No entanto, se isso parecer muito arriscado para você ou se quiser outras ideias, os especialistas em moda compartilharam várias dicas para reintegrá-los ao seu guarda-roupa.

Como se usam as calças camufladas em 2024?

As calças camufladas não são apenas para um visual militar. Este ano, elas estão sendo vistas em uma variedade de tecidos, desde denim até algodão macio e até tecidos mais leves como o cetim. A chave está em equilibrar a textura da calça com o restante do vestuário, assim como o estampado em si com outros tons neutros.

As cores terrosas, como bege, branco sujo ou marrom claro funcionam perfeitamente para permitir que a camuflagem se destaque sem parecer sobrecarregada. Esta dica é especialmente útil para quem deseja um visual mais minimalista.

No entanto, podes ser mais ousado com os acessórios que complementam o outfit. No que diz respeito ao calçado, menos é mais. Botas simples ou tênis brancos completam o conjunto sem roubar o protagonismo, são mais do que suficientes.

As calças camufladas podem ser favorecedoras para todos os tipos de corpo, é apenas uma questão de escolher o corte certo. Para aquelas que desejam realçar a figura, as calças de cintura alta são ideais, pois definem a cintura. Para um visual mais descontraído, os modelos retos ou joggers são perfeitos, especialmente se você for alta e esguia.