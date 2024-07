O significado de sonhar que você encontra dinheiro: é um bom sinal ou algo preocupante?

O dinheiro não trás felicidade, mas ninguém pode negar que é essencial para viver. Por isso, sonhar com ele, tanto dormindo como acordado, é algo bastante comum entre pessoas em todo o mundo.

Os sonhos com dinheiro podem ser tanto positivos quanto negativos: desde ganhar na loteria, dinheiro caindo do céu ou encontrá-lo por acaso, até perder tudo ou roubá-lo.

O seu significado, claro, varia de acordo com o que é experimentado dentro do sonho. Em geral, sonhar com dinheiro significa desejo de alcançar o sucesso e disposição para fazer o que for necessário para alcançá-lo.

De acordo com a Cosmopolitan, se tiver esse sonho repetidamente, pode ser que esteja passando por um ótimo momento na sua vida pessoal ou profissional e se sinta confiante e capaz de alcançar o que busca.

No entanto, como mencionado, o significado pode mudar muito dependendo do que acontece no sonho. Por exemplo, sonhar que encontramos dinheiro tem uma interpretação diferente.

Qual é o significado de sonhar que encontra dinheiro?

A grafopsicóloga Clara Tahoces assegurou ao meio citado anteriormente que o dinheiro no mundo dos sonhos costuma personificar coisas que desejamos na vida desperta: desde um bem material até uma pessoa.

“O dinheiro simboliza as coisas, os desejos que temos durante o sonho cujo nome não nos atrevemos a pronunciar quando estamos acordados. Por exemplo, pode ser uma pessoa muito desejada, um parceiro, alguém casado e inacessível…”, apontou a escritora de Cuarto Milenio.

Portanto, quando encontramos dinheiro em um sonho, o que realmente estamos sonhando é que encontramos algo que desejamos muito em nossa realidade. Para descobrir o que é, é necessário fazer uma reflexão e análise sobre quais são esses desejos que temos guardados no coração.

A autora, também autora de ‘Sonhos: dicionário de interpretação’, explicou ainda que “o dinheiro também pode ser o emblema da energia disponível para o sujeito que sonha, dos valores pessoais que se têm ou não se têm, ou que existem apenas em potência”.

A especialista espanhola concluiu: “Isso é observado em sonhos nos quais, ao pagar algo, nos devolvem mais dinheiro do que tínhamos pago ou encontrado, por exemplo”.