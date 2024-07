Horóscopo de hoje e as energias positivas para avançar nesta terça-feira, 30 de julho

Áries

Comece a semana com muitas boas energias para avançar em tudo o que se propuser. Cuidado com o excesso de trabalho que possa afetar a sua saúde. No amor, as mudanças levam tempo. Novas ilusões nascem no seu coração em relação ao amor, apesar das más experiências passadas.

Touro

Nada nem ninguém pode te parar, você tem os seus objetivos ao alcance da mão. Tudo está a seu favor se mantiver essa atitude positiva perante a vida. No amor, o seu parceiro dará uma boa notícia que te encherá de ilusão. É algo que esperavam há algum tempo.

Gêmeos

Aproveite a sequência de boa sorte pela qual está passando para embarcar em todos os projetos e levá-los adiante. No amor, cuidado com os boatos entre amigas que podem causar problemas com seu parceiro. Afaste-se dessa situação antes que seja tarde demais.

Câncer

Não permita que a atitude negativa dos outros interfira nos seus projetos. Siga a sua intuição, pois ela é que vai te guiar pelo caminho certo para avançar. No amor, alguém está mexendo com o seu passado e fazendo você perceber que a vida precisa ser diferente e em breve encontrará a pessoa ideal.

Leão

Você deve fechar ciclos e iniciar novos projetos para que, a partir deste momento, possa alcançar grandes coisas no âmbito profissional. No amor, não perca tempo com ciúmes, busque momentos de reconciliação e entenda que é necessário trabalhar em equipe com seu parceiro(a) para consolidar o relacionamento.

Virgem

Chegam boas notícias à sua vida no campo profissional que te farão mover muito rapidamente para alcançar os objetivos. No amor, atreva-se a sair com essa pessoa que há muito tempo insiste numa conversa fora do ambiente de trabalho. Você pode ter uma agradável surpresa.

Libra

As circunstâncias testam sua força psíquica, coisas acontecem com você que nunca teria pensado, mas conseguirá resolver rapidamente. No amor, recarregue-se com a energia e o carinho dos seus entes queridos, pois é uma maneira de ser mais proativa em seus planos.

Escorpião

As confrontações existem em todos os lugares, então apenas tenha paciência e não se envolva em brigas. Concentre-se nos bons resultados de seu esforço. No amor, pare de se preocupar com os outros e foque em si mesmo e no que você quer fazer com sua vida e seu futuro.

Sagitário

Você precisa enfrentar desafios com muita força e caráter, porque ao seu redor há pessoas com energias muito negativas que sempre buscam subtrair, e você está aqui para somar. No amor, você tem uma boa atitude perante a vida e isso é positivo para você. Alguém vai te confessar que está louco por você e você vai se surpreender.

Capricórnio

Você está num momento de muito sucesso porque tem dedicado todo seu esforço para que tudo corra como foi decidido. Aproveite esta boa energia para se movimentar mais e progredir. No amor, há alguém no seu círculo que te olha com olhos de apaixonado. Aproxime-se, você vai adorar estar nesta nova fase.

Aquário

Você tem grandes aspirações e só com força de vontade e determinação vai conseguir alcançá-las. Você precisa ser muito persistente, pois encontrará algumas pedras no caminho. No amor, a confiança é conquistada e isso tem feito com que o relacionamento que está começando se fortaleça ainda mais.

Peixes

Você tem uma energia muito positiva que permitirá que se mova em direção a iniciar novos projetos que vêm com perspectivas muito boas. No amor, você quer alguém em sua vida para apoiá-la e acompanhá-la em tudo, não para julgá-la e reclamar. Você já sabe o que fazer com isso.