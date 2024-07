O que significa quando um homem diz que é preciso ‘dar um tempo’: 3 razões prováveis

Um dos momentos de maior incerteza que uma mulher pode enfrentar em um relacionamento amoroso é quando seu parceiro decide que é melhor para o relacionamento que eles ‘dêem um tempo’.

Se houvesse problemas evidentes em seu romance, pode parecer que essa não é uma medida inteligente. No entanto, se não parecia haver nenhum conflito entre ambos, pode ficar totalmente chocado.

De qualquer forma, além do estresse e da tristeza, você pode ficar com muitas perguntas na cabeça. Por que ele quer dar um tempo? é uma das perguntas que talvez você se faça.

3 razões pelas quais um homem pede um tempo para sua parceira:

Embora haja muitas hipóteses, o melhor sempre será pedir à parceira que se expresse com sinceridade sobre o que sente para encontrar a origem do problema e a melhor solução para ambos.

No entanto, se ainda não quiser falar com ele ou se ele já estiver neste intervalo na relação, aqui estão 3 possíveis razões pelas quais um homem pede um tempo, de acordo com a Glamour.

Tem medo de terminar definitivamente

O motivo mais comum pelo qual um homem pede uma separação temporária é porque não tem coragem de terminar o relacionamento de forma definitiva. Ele pode temer sua reação ou se arrepender.

Por isso, ele decide usar a carta para sair da situação. Talvez ele queira terminar o romance, mas não quer ser o responsável por acabar definitivamente com o relacionamento.

Ele quer se relacionar sexualmente com outra mulher

Outra razão pela qual um homem pediria um tempo à sua parceira é porque se sente atraído por outra mulher e deseja ter relações sexuais com ela, mas não quer ser infiel e fazer isso em uma pausa alivia sua culpa.

Na verdade, até se pode dizer que não se tratou de uma traição. No entanto, uma pausa não é uma ruptura e dormir com outras pessoas durante este período é considerado infidelidade.

Passa por mudanças importantes

Um homem também pode pedir uma pausa porque está passando por um processo de mudanças e precisa de distância e espaço para reavaliar seu vínculo, ver como as coisas mudaram e para onde estão indo.

Neste cenário, o tempo pode ser positivo para ambos. Até mesmo os momentos em que estão separados podem permitir uma profunda autoavaliação interna e da relação amorosa.