Moda: 4 erros que você deve evitar ao se vestir de preto aos 50

O preto é uma das cores mais elegantes e sofisticadas para se usar em seus looks em qualquer idade, e ainda alonga a silhueta, por isso é uma das cores favoritas que nunca saem de moda.

No entanto, deve-se evitar alguns erros ao usar este tom nos seus looks, para não parecer envelhecida ou aborrecida, especialmente aos 50 anos.

Se você usar da maneira errada, prejudicará sua aparência, por isso estamos te dizendo como não usar esse tom para que você pareça muito bem e elegante.

4 erros que você deve evitar ao se vestir de preto para não parecer chato e envelhecido

Usar um visual completamente preto

Se você vai usar um traje preto, evite que todas as peças sejam pretas, pois farão você parecer aborrecida e envelhecida.

O melhor é usar roupas em tons diferentes, por exemplo, usar uma calça preta com uma blusa em outra cor, como branco, vermelho, ou uma blusa preta com calça jeans. A ideia é não usar tudo da mesma cor, senão parecerá pouco jovem.

Usar roupas folgadas

Outro erro que você deve evitar ao usar o tom preto em seu visual é usar roupas folgadas, pois elas farão você parecer entediante.

O melhor é optar por roupas justas, ou pelo menos que uma delas, seja a parte de cima ou a parte de baixo, seja justa, para que você pareça na moda aos 50 anos.

Não usar roupas pretas com tênis brancos

Também deves evitar usar roupas pretas com tênis brancos ou pretos, pois isso fará com que pareças envelhecida e aborrecida.

O melhor é usar com saltos nude, transparentes, espadrilles e se você for usar tênis, que sejam coloridos, como em tons de rosa pastel, bege, vermelho, um tom que te faça se destacar com muita classe.

Combinar preto com cinza

Outro erro que é melhor não cometer aos 50 anos ao usar looks em tons de preto é combinar com peças em tons de cinza.

E é que esta cor é muito apagada e entediante e não realçará a sua beleza e estilo da sua idade, o melhor é combinar com tons como branco, ou cores como fúcsia, amarelo, ou azul.

Como mencionamos, é uma das cores favoritas para usar aos 50 anos e aprovadas por Carolina Herrera para esbanjar elegância, mas se evitar cometer esses erros, você vai parecer fabulosa e vai brilhar onde quer que vá.