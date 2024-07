Estudo revela propriedades medicinais da alfafa para controle do colesterol e artrite

Um estudo recente destaca os benefícios da alfafa, uma planta rica em nutrientes e minerais, no controle do colesterol e no alívio das dores causadas pela artrite. Conhecida cientificamente como Medicago sativa, a alfafa possui compostos orgânicos que podem ser eficazes no tratamento dessas condições de saúde.

ANÚNCIO

Propriedades e benefícios da alfafa

A alfafa contém uma variedade de compostos benéficos, como flavonoides, fitoestrógenos, ácidos fenólicos e saponinas. Estes compostos são conhecidos por suas propriedades medicinais. As saponinas, por exemplo, têm a capacidade de reduzir a absorção do colesterol. Elas formam ligações insolúveis com o colesterol LDL, inibindo sua ação no intestino e promovendo sua excreção através das fezes.

Um estudo realizado pela Universidade Ain Shams, no Egito, indicou que as saponinas da alfafa podem aumentar a excreção de triglicerídeos, ajudando a diminuir os níveis de colesterol no sangue. Essa descoberta é especialmente relevante para pessoas que buscam alternativas naturais para controlar o colesterol.

Além disso, a alfafa é amplamente utilizada em medicamentos para tratar artrite devido às suas propriedades anti-inflamatórias. As partes aéreas da planta contêm substâncias que atuam no sistema imunológico, inibindo reações inflamatórias e proporcionando alívio das dores articulares.

Efeitos na coagulação sanguínea

Outro benefício significativo da alfafa é sua contribuição para a coagulação sanguínea. De acordo com o portal WEBMD, uma porção de alfafa pode fornecer 13% da quantidade diária recomendada de vitamina K. Esta vitamina, juntamente com a clorofila e o ferro presentes na planta, promove a produção de sangue, sendo útil para pessoas com anemia. No entanto, é importante que indivíduos que tomam anticoagulantes, como o Coumadin, moderem o consumo de alfafa para evitar a redução da eficácia do medicamento.

Preparação e consumo

A alfafa pode ser consumida de várias formas, incluindo chás, saladas e sopas. O blog “The Right Tea” sugere métodos para preparar infusões da planta: usando uma colher de chá de folhas secas de alfafa por xícara de água fervente, deixando descansar por 10 a 15 minutos antes de coar e beber. Alternativamente, pode-se utilizar sementes trituradas, fervendo-as por 30 minutos em água antes de coar.

É sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de incorporar novos ingredientes à dieta, especialmente para grávidas, pessoas que tomam anticoagulantes, aqueles com transtornos autoimunes ou sistemas imunológicos comprometidos.

Fonte: El Tiempo