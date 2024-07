Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries - Cartas 6 e 18

Momento de boas notícias no seu presente, mas um pé no passado ou em algo que está distante pode também voltar a dar as caras. Em assuntos financeiros, heranças e bons resultados que marcam sua sorte.

Touro – Cartas 13 e 35

Uma traição pode ser descoberta e causará o distanciamento entre duas pessoas. Sua sorte está em poder contar com quem o ama de verdade para sair dessa de cabeça erguida.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Gêmeos – Cartas 36 e 4

ANÚNCIO

Momento de abrir os caminhos que deseja com o pensamento positivo e atraindo o melhor para si. Seja responsável pelo seu poder.

Câncer – 7 e 36

Chegou a hora de parar de chorar o leite derramado e secar os olhos para enxergar com clareza os caminhos que se abrem. É momento de caminhar de novo e seguir em frente para um futuro melhor e isso depende da sua disposição e garra.