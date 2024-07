O visual da Geração Z com o qual você pode impressionar mesmo tendo mais de 30

O tempo avança e as gerações também, há cerca de oito diferentes nos últimos 140 anos. A mais recente é a Alfa, que compreende os nascidos a partir de 2012 até os dias atuais. Por razões óbvias, eles não são os que ditam a tendência da moda nos dias de hoje, mas sim a geração Z ou centennials, que têm entre 27 e 13 anos, e sua forma particular de ver o mundo oferece muitas lições na hora de se vestir.

Para as mulheres nascidas entre 1997 e 2011, a autenticidade e transparência das marcas são pontos muito importantes, assim como o impacto que elas têm no ecossistema, por isso apostam no reciclagem de roupas e outras ações. Preocupam-se em adquirir produtos ou serviços que estejam alinhados com seus valores e pouco se importam com as críticas dos outros sobre sua aparência, de acordo com a Forbes.

Uma das suas bandeiras é a moda aesthetic, ou seja, que busca, em linhas gerais, exaltar aqueles anos dourados das décadas de 80 e 90, combinando elementos retrô, vintage, para dar uma sensação de nostalgia. O portal de varejo Falabella descreveu alguns dos estilos que abrangem o aesthetic: Grunge Urbano, Vintage-Inspirado, Boho-Chic, Retro-Futurista e Minimalista Contemporâneo. Mas, como as millennials podem usar esses estilos sem parecerem ridículas?

Guia de estilo da Geração Z

Apresentamos algumas dicas para que você possa parecer contemporânea e chique, mesmo que já tenha 30 anos ou mais. Você pode ou não cobrir seus seios com roupa íntima, pois para esta geração não é tão importante, mas se decidir usar, eles apostam no sutiã bralette e mostrá-lo um pouco usando transparências.

Quando se trata de acessórios, as mochilas são as preferidas, pela sua praticidade, mas sem sacrificar a sofisticação. Costumam ser usadas penduradas de um lado só, de acordo com a Harper's Bazaar. Os tênis esportivos são um clássico para esta geração, mesmo com trajes formais.

Roupas Gen Z para millennials

1. Casual chique com influência Y2K

Para obter esse visual, você pode optar por um top de alças com detalhes franzidos em cores neutras ou pastel. Esses tops são frescos e femininos, perfeitos para um visual casual, que você pode complementar com uma jaqueta oversized de jeans para um toque moderno e jovial, além de ser perfeita para as noites mais frescas.

Você pode combiná-los com uma calça jeans reta ou mom jeans para estilizar a figura sem apertar muito. Quanto aos acessórios, um cinto de couro, tênis brancos ou mules de salto baixo, dependendo da ocasião, e uma bolsa de mão pequena ou uma pochete cruzada para um toque mais moderno.

2. Elegância moderna com toques ecléticos

Experimente com uma blusa de seda ou cetim estampada com flores ou padrões geométricos. São elegantes e adicionam um toque de luxo ao visual, ao qual você pode adicionar um blazer estruturado em uma cor contrastante para um estilo sofisticado. Você também pode optar por calças palazzo ou culottes de cintura alta em uma cor sólida. Estas calças são confortáveis e favorecem a maioria dos tipos de corpo.

Quanto a sapatos, você pode usar sandálias de salto médio ou botas elegantes, dependendo da temporada, combinando com uma bolsa de ombro estruturada ou uma clutch com detalhes metálicos.