Três presentes da Lua Cheia em Capricórnio que beneficiarão sua vida

Esta semana começou com a Lua cheia na constelação de Capricórnio, trazendo certos presentes para todo o zodíaco, por se tratar de um fenômeno que ocorre apenas aproximadamente a cada dois anos e meio. Foi uma Lua especial, não apenas por onde se localizou, mas também por estar mais próxima da Terra.

Mercedes Casini, astróloga e fundadora da Aprende Astrología, explicou ao diário Clarín da Argentina, que "isso significa que é uma Lua cheia que vem nos mostrar coisas do passado que estão prontas para serem soltas, nos pede para dar as boas-vindas a novas versões de nós mesmos: profissionais, estruturais, sistêmicas". Além disso, acrescentou que nos lembrará "que o compromisso é fundamental para alcançar nossos objetivos, mas para isso é necessário revisar nossos limites e o que não é negociável".

Lua A primavera terá sua primeira lua cheia em 25 de março (Imagen de Freepik)

Por sua vez, a especialista em bem-estar Olivia Bergström disse à revista Vogue México: "Capricórnio, o signo zodiacal da Terra, nos ajuda durante esta Lua Cheia a olhar para a montanha de trabalho que temos diante de nós, mas com total serenidade, com o desejo de superar tudo e chegar ao topo para contemplar o sucesso com uma visão perfeita".

Ambas especialistas concordaram que a Lua Cheia em Capricórnio chegou para que cada um dos signos do zodíaco revise suas metas, quanto disciplina é necessária para concretizar os objetivos, o que precisa ser melhorado para alcançar o sucesso desejado.

Presentes cósmicos com a Lua cheia

Esta Lua também é conhecida como Lua do Trovão, pois os ancestrais a associavam a tempestades elétricas que ocorriam na época. Este ano trouxe algumas surpresas para todo o zodíaco, tais como:

1. Libertação

Muitos sinais notarão que a partir de 21 de julho, os encargos, especialmente os econômicos, serão gradualmente liberados, o que permitirá que continuem avançando a um ritmo muito mais acelerado em direção aos objetivos estabelecidos no início do ano. Dívidas serão saldadas, oportunidades serão aproveitadas e isso se traduzirá em mais dinheiro para a família ou negócio.

2. Clareza

Todo o panorama agora será muito mais claro, pois não haverá dúvidas que impeçam tomar decisões assertivas e bem-sucedidas. Todas as opções estarão em cima da mesa, o que ampliará ainda mais a visão do que se quer. O que for escolhido, em qualquer área da vida, levará ao progresso no amor, nas finanças, no trabalho, na família e nos amigos.

3. Conhecimento

As lições estarão em destaque até a próxima Lua cheia, pois o cosmos oferecerá muitos ensinamentos que trarão reflexão e conhecimento para resolver alguns problemas que impedem o progresso. Isso será mais evidente no amor e no dinheiro.