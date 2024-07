Sandálias transparentes, o calçado mais chique e delicado para exibir a pedicure em dia

Há uma grande variedade desse tipo de sapato, no entanto, este ano há um que voltou com muita força, e são as sandálias transparentes ou sandálias invisíveis, pois são feitas de vinil ou PVC transparente, dando um toque muito original a cada look.

Estas foram lançadas no mercado na década de 1990, embora tenham se popularizado cerca de oito anos atrás, depois que algumas figuras do showbiz, como Kim Kardashian, começaram a usá-las. E apostar nelas tem muitas vantagens, já que por serem transparentes podem ser facilmente combinadas com qualquer cor ou estilo de roupa.

Além disso, eles dão um toque contemporâneo e minimalista a qualquer conjunto, ideal se você está procurando parecer moderna e elegante. Além disso, por serem discretos, permitem que outros aspectos do visual, como cores vibrantes ou acessórios chamativos, se destaquem mais.

Outro aspecto muito importante para usar é que as tiras transparentes podem dar a ilusão de pernas mais longas. Então, se você tem pernas um pouco curtas, esta é a melhor alternativa para você. É o calçado perfeito para exibir a pedicure em dia.

No entanto, nem tudo pode ser um mar de rosas, pois também têm algumas desvantagens, como o fato de que podem mostrar facilmente marcas e sujeira, necessitando de limpeza frequente; e também, dependendo do material, podem desgastar-se ou amarelar-se com o tempo.

Tendências para este ano e como usá-las

De acordo com a revista de moda Harper Bazaar, os grandes designers de moda, como Simone Rocha, Jean Paul Gaultier e Versace, apostaram nas sandálias transparentes, para brilhar nesta temporada, embora não tenham se tornado tão virais como esperavam quando mostraram suas coleções.

Os fashionistas optaram por sandálias de salto alto largo de vários centímetros e tiras de vinil, ou, em alternativa, com uma única tira larga transparente. No caso da Versace, decorou com a sua icónica medusa. Por alongarem as pernas, quem usa o estilo street style têm usado estes sapatos de PVC com mini-saias, shorts, bermudas ou vestidos curtos, o que potencia o efeito. Uma forma mais audaciosa é combiná-los com fatos de calça, criando um look muito sofisticado.