Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpiãor.

Leão – Cartas 14 e 7

A superação de um problema chegará a um grande laço e amor cultivado em sua vida. Não se feche e aceite que ainda existem pessoas que sabem serem aliadas e leais de maneira honesta.

Virgem – Cartas 13 e 1

Hora de não continuar insistindo e teimando naquilo que fez mal ou trouxe consequências controversas para a sua vida. Se apegue na firmeza das suas virtudes e sabedoria para se desligar daquilo que não presta, pois a traição pode estar mais próxima do que imagina.

Libra – Cartas 36 e 18

Apesar dos caminhos abertos, pode existir ainda muito olhar para o passado e notícias de caminhos distantes chegando. Desejos antigos podem ser realizados ou motivam suas atitudes e planos para seguir em frente. Apenas tenha cuidado para não cair em ilusões motivadas por nostalgia.

Escorpião – Cartas 26 e 7

Com determinação e focando em seguir em frente uma fase ruim é abandonada e lagrimas se secam de verdade. A boa sorte está em seu caminho, mas é hora de focar na vitória e deixar as melancolias no passado.