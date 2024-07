Os signos que passam por uma fase de transformação a partir de agora

Julho termina e alguns signos começam novas fases em suas vidas, o que trará muitas mudanças. Confira quais são:

Sagitário

A vida o colocará em situações que o ajudam a expandir suas visões e ideias daqui para frente. É importante compreender as mudanças de vida e as lições que podem vir por meio de viagens ou a conexão com pessoas que possuem estilos diferentes de vida. Repense alguns projetos e se aprofunde mais.

Capricórnio

Mudanças de vida chegam a partir de agora e é momento de começar a ter mais certezas e passos concretos que o levam a se transformar e renascer. Aprenda as lições e tenha em mente que o estudo pode mudar sua vida. Ao se aprofundar em novos horizontes, curas profundas acontecem e isso pode ser intenso.

Peixes

Uma fase de muito trabalho, produtividade e transformação começa. Permita-se aperfeiçoar e compreender as melhoras, mesmo que isso gere sentimentos intensos e conflitos que precisam ser resolvidos com muito compromisso. Seus investimentos, de tempo, recursos e até emocionais, devem ser bem administrados.