Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (25)

Confira as novas revelações do tarot, para está quinta-feira (25), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje destaca: Todos nós gostaríamos de viver num mundo maravilhoso e, por vezes, criamos na nossa mente uma realidade paralela. O problema é que, muitas vezes, começamos a viver mais na ilusão e menos na realidade, deixando escapar boas oportunidades e pessoas que poderiam nos fazer felizes!

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Vamos ser mais criteriosos com as palavras que proferimos e com as que deixamos entrar em nós. A recomendação do tarot é despoluir os ambientes, tanto internos quanto externos.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

As dores, como já sabemos, são lições pelas quais temos de passar. Portanto, vamos aceitá-las e fazer o melhor que pudermos nessas fases mais adversas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Deixe a vida fluir, destaca o tarot de hoje. Não tente interromper o fluxo, pois nunca sabemos exatamente o que é melhor para nós. Achamos que sabemos, na nossa pobre arrogância, mas na verdade somos cegos pelas nossas necessidades e caprichos.

Texto com informações do site AS.com