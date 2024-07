O ritual para fazer no banho para atrair abundância para sua vida

(Imagem de ibrandify no Freepik)

Com o intuito de que você renove suas energias e atraia fortuna para o seu presente, ensinamos uma série de passos que o ajudarão a pavimentar o caminho para a abundância.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, esta ação é conhecida como ritual ou banho da fortuna.

Para este poderoso método, você precisará destes elementos que com certeza tem em casa: 1 litro de água, gotas de óleo essencial de lavanda e 3 paus de canela.

Com os materiais para este ritual prontos, começamos passo a passo. Numa panela, coloque o litro de água e as gotas de óleo essencial de lavanda. Quando estiver prestes a ferver, adicione os paus de canela. Deixe ferver por cerca de 15 a 20 minutos.

Passado o tempo, pegue sua poção para trazer dinheiro para sua vida e espere alguns minutos para que esfrie.

Em seguida, faça o banho da fortuna. Para isso, lave o corpo como de costume, da cabeça aos pés, e por fim aplique o ritual desde o pescoço, permitindo que a água se espalhe completamente até acabar.

Ainda de acordo com as informações, enquanto você realiza este processo, é essencial fazer uma meditação profunda na qual atraia a prosperidade e os meios que dispõe para obtê-la. Será essa aura de abundância que o acompanhará e removerá as más energias que o rodeavam.

Com informações do site Minuto Neuquen