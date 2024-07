Chegou a era de Leão! Este é o aviso para que cada signo se prepare para superar desafios

A partir deste 23 de julho começa a temporada de Leão, associada à identidade e à expressão criativa do eu. É um tempo que nos convida a desdobrar o que é próprio, aquilo que nos define genuinamente, como nos diferenciamos, como nos expressamos e como nos apoiamos em nossa individualidade, sem ignorar que somos seres relacionais.

ANÚNCIO

O sol estará transitando por Leão até 20 de agosto e todos os signos serão envolvidos pela energia, vitalidade e confiança para enfrentar qualquer desafio em seu dia a dia.

Também se identificam com a constelação de Leão, que lhes confere força, coragem e determinação para alcançar seus objetivos e brilhar com luz própria.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Será o momento de avançar no plano profissional e aproveitar as novas oportunidades que vão surgir no seu caminho. Não pode hesitar quando chegar a hora de tomar uma decisão.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

São dias para trabalhar muito duro e dar o dobro do esforço pelo equilíbrio econômico que tanto merece. A vida te recompensa com abundância, mas é importante ser cauteloso e não descuidar do que te trouxe até este momento.

Gêmeos

Do dia 21 de maio ao dia 20 de junho

Dois elementos estarão presentes para você: a intuição e a paciência para não desistir no caminho que você tem que percorrer. Sua fé será posta à prova, então tire o medo da sua vida e enfrente cada desafio que surgir.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Se se sentia retraída e com muito medo de dar um passo à frente, então sai dessa zona de conforto e busca um futuro em novos horizontes. É o momento que tem para mudar.

ANÚNCIO

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

É o seu momento, é a sua energia, sua vontade de seguir em frente e triunfar está sempre presente, mas agora com mais vontade do que nunca. O sucesso está garantido para você, então aproveite todas as oportunidades.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Às vezes, ser muito analítica te faz perder tempo. Dê velocidade à vida e aceite desafios que te desafiem como pessoa e te permitam avançar sem medo. Você tem o poder de seguir em frente.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você precisa fortalecer seu espírito para alcançar a harmonia e deixar de lado esse caráter que te faz vacilar nas decisões. Você é um ser de luz e tudo o que se propuser a fazer, conseguirá com atitude positiva.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

É o momento ideal para refletir e deixar para trás tudo o que não permitia que avançasse, então aceita a oportunidade e se for preciso começar em novas terras, é a hora de o fazer.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você precisa permitir que outros ajudem você a avançar no caminho que você tem que percorrer. Os desafios são muitos, mas uma atitude positiva e a determinação nas decisões vão te tornar mais forte.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Ser ambiciosa não é ruim, pelo contrário, permite que você se concentre em seus objetivos e caminhe com firmeza em direção ao que deseja alcançar, então continue avançando, coisas boas estão a caminho para você.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Consolidar um relacionamento não tem sido fácil, mas chegou a hora de caminhar em direção a esse objetivo que é o amor incondicional. Sua boa vibração e suas mudanças vão te ajudar a sentir segurança.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

A sensibilidade estará à flor da pele nos próximos dias, mas isso não significa fraqueza. Pelo contrário, isso vai te encher de uma energia que te tornará imparável para alcançar seus sonhos.