Top 5 perfumes MASCULINOS para quem curte AMADEIRADO

A nota amadeirada é unânime da perfumaria, afinal, são poucos homens que não tem uma fragrância de madeiras entre as suas favoritas.

Mas será que é possível escolher quais são os 5 melhores perfumes amadeirados nacionais? O youtuber Moises Maciel buscou em sua coleção quais são os que o agradam mais. Será que você concorda? Confira!

Zaad Santal - O Boticário (2021)

As notas de topo são: Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda. As notas de fundo são: Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Essencial Único - Natura (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Noz-moscada, Ishpink, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Mirra, Cumarina, Benjoim, Ládano, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Club 6 Voyage - Eudora (2020)

As notas de topo são: Pimenta Preta, Noz-moscada, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Alecrim e Artemísia. As notas de fundo são: Caramelo, Âmbar, Almíscar, Patchouli, Sândalo e Cedro.

Malbec Black - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Canela, Cardamomo, Gengibre, Junípero ou zimbro, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia e Gerânio. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Olíbano, Âmbar, Cashmeran e Patchouli.

Homem Re.Conecta - Natura (2021)

As notas de topo são: Café, Canela e Cardamomo. As notas de coração são: Sândalo, Íris, Cedro e Vetiver. As notas de fundo são: Cacau, Baunilha e Âmbar.

*Os acordes presentes na lista foram retirados do site ‘Fragrantica’.