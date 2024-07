Os cortes de cabelo mixie, bixie e pixie são tendência para realçar o rosto em 2024

O corte de cabelo pixie é um dos mais modernos, elegantes e que mais afinam o rosto em 2024, mas não é o único, pois existem outros dois estilos muito semelhantes.

Trata-se do mixie e bixie, que são cortes curtos que estilizam o rosto com muita elegância, além de te fazer parecer mais jovem.

O corte pixie é um estilo muito curto, que pode ir até meio raspado dos lados, ou pode ter franja, seja de lado, curta, cortina, a que preferir.

O corte mixie é uma combinação do mullet com o pixie, sendo um visual que é mais longo na frente e dos lados, e até mesmo atrás, sendo ligeiramente mais longo que o pixie.

Este estilo estiliza, especialmente se usado com franja, suavizando os ângulos do rosto e harmonizando as feições.

Por sua vez, o corte de cabelo bixie é uma combinação entre o bob e o pixie, sendo o mais longo dos três estilos.

É um estilo curto, com pontas desfiadas, camadas e franja lateral ou cortina, também desfiadas, que estiliza o rosto.

Como usar os cortes de cabelo pixie, mixie e bixie para se destacar e surpreender em 2024

Como usar um corte de cabelo pixie

O corte de cabelo pixie pode ser usado de várias formas, seja muito curto e quase raspado, com estilo masculino, raspado dos lados e com franja, ou até em camadas e assimétrico, mais longo de um lado do que do outro.

Isso é o melhor deste corte, pois é versátil e permite que você mude de visual com muito estilo, classe e elegância em qualquer idade.

Como usar um corte de cabelo mixie

O corte de cabelo mixie pode ser usado mais longo ou mais curto, dependendo do que você deseja, e pode ser usado com camadas, franja curta e longa atrás.

Ou também pode usá-lo com franja lateral, raspado dos lados e mais curto atrás, o importante é que o volume esteja na parte superior do cabelo, ao estilo mullet.

Como usar um corte de cabelo bixie

O corte de cabelo bixie pode ser usado mais comprido, até o queixo, com camadas e franja para um estilo inovador e elegante.

Ou também pode usá-lo na altura do queixo sem franja, e com camadas longas, de qualquer forma irá estilizar o seu rosto e beneficiá-lo.