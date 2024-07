Morena iluminada, as mechas sem descoloração que vão dizer adeus aos castanhos

Muitas mulheres têm medo da descoloração do cabelo, por isso não se atrevem a fazer uma mudança de visual que inclua mechas. No entanto, no mundo da estilística, os avanços são constantes e agora existem técnicas que permitem exibir uma ótima cabeleira com luzes ou reflexos sem precisar submeter o cabelo a procedimentos tão agressivos. Uma delas são as mechas morena iluminada.

Este tipo de trabalho é a melhor maneira de realçar e adicionar luminosidade a um cabelo escuro, de acordo com o estilista Raúl Road. Em um vídeo que ele compartilhou em seu canal do Youtube, ele explicou que para alcançar esse efeito ele aplica os produtos com a técnica de balayage, e usa uma tintura loiro médio dourado e outra superclareadora violeta acinzentada, ambas misturadas com peróxido de 30 volumes.

Uma das vantagens deste método é que não se utilizam descolorantes. Estes são substituídos por tintas superclareadoras, que são projetadas especificamente para clarear o cabelo e adicionar pigmentos de cor ao mesmo tempo.

O estilista capilar das celebridades, Pablo Bogado, disse ao jornal El Español que "há mais vida além do loiro", e que as morenas iluminadas ficam ótimas com tons de café, chocolate ou amadeirados.

Adeus aos castanhos entediantes

As especialistas do salão de beleza Andressa Santana, localizado em Madrid, Espanha, afirmaram que "os tons de cabelo chocolate têm classificação entre quentes e frios, estão relacionados com o balayage que oferece a criação de diferentes estilos de iluminação, proporcionando uma ampla gama de possibilidades entre cabelos naturais ou tingidos, mas sempre escuros".

Além disso, explicaram: “Enquanto os tons quentes de chocolate proporcionam efeitos acobreados, dourados mogno e caramelizados, sendo recomendados para peles mais frias para criar um contraste visual; os chocolates frios fascinam com suas ricas pigmentações escuras que vão desde marrons até castanhos, sendo recomendados para peles quentes.

Para fazê-lo, o ideal é que o cabelo seja 100% natural. Assim, é possível clareá-lo de dois a três tons. "O truque desta técnica está na suavização da raiz, pois quando começa o crescimento da raiz, a cor continua bonita passados vários meses. Em tons de caramelo e com contorno (destacando o rosto) fica realmente espetacular", detalhou Bogado.

Vantagens dessas mechas

Algumas de suas vantagens são que adicionam dimensão e movimento, porque os reflexos mais claros adicionam profundidade e fluidez aos cabelos escuros, evitando que pareçam planos e monótonos. Além disso, tons mais claros ao redor do rosto podem suavizar os traços e dar uma aparência mais luminosa e jovial. E o melhor de tudo é que, comparado com cabelos completamente tingidos, as morenas iluminadas geralmente requerem menos manutenção, já que o crescimento da raiz é menos evidente.