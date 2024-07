Experimente este poderoso ritual para ter mais vendas e fazer seu negócio prosperar

Se você precisa de um pouco de ativação no negócio que está empreendendo, este ritual pode ajudá-lo. Estamos constantemente rodeados de energias, e às vezes é necessário colocar ordem.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, se o seu negócio ou comércio tem a ver com vendas e você precisa vender algo rapidamente, ou se tem algum ativo estagnado que deseja fluir melhor, você deve tentar este ritual.

Lembre-se sempre de manter uma atitude positiva em relação ao que você está pedindo e de ser grato pelo que está sendo dado a você.

Para começar, você vai pegar um papel branco e vai rasgar as quatro pontas, carregando-o com sua energia.

No meio, você escreverá claramente o que deseja vender. A seguir, você vai dobrar o papel três vezes, certificando-se de que esteja voltado para sua direção.

Você deve mentalizar que o seu desejo seja realizado e, com o papel no meio das mãos, por alguns minutos vai visualizar como essa venda se concretiza.

Ainda de acordo com as informações, quanto mais detalhes você puder ver, melhor. Por fim, queime o papel com uma vela branca acesa, utilizando fósforos. Você vai soprar as cinzas ao vento.

Com informações do site Minuto Neuquen