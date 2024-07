O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Maturidade

A maturidade deve nascer em sua vida com a percepção daquilo que você fez de bom e teve resultados importantes. Continue sua trajetória e não deixe de aproveitar cada dia com felicidade, por mais que ela seja pequena em alguns momentos de desafio.

Virgem – Carta da Simplicidade

A vida é feita de momentos corriqueiros, da rotina e das pequenas iniciativas ou escolhas que são tomadas a cada momento. Saia da preguiça e estagnação e comece a viver sua vida de acordo com aquilo que o inspira e faz sua existência valer a pena: isso se trata de pequenas atitudes, como conectar com a felicidade, prazer, beleza e com a luz que é poder encontrar os tesouros escondidos em cada pedra ou flor do caminho.

Libra – Carta das Projeções

Não projete mais sua ira ou problemas nos outros, pois isso causará o isolamento e as lágrimas. É hora de olhar para si como um aprendiz, que erra e acerta, abrindo-se com humildade para se conectar com as pessoas e viver dinâmicas que verdadeiramente o entregam felicidade. Não se feche, pois socializar é um caminho fundamental.

Escorpião - Carta do Criador

É momento de viver e experimentar as coisas simples, os detalhes que não eram tão fáceis de enxergar, porque existe uma resposta importante a ser encontrada. Essa conexão o ajudará a ter consciência de uma chama importante que nasce dentro de você e pode trazer um crescimento importante. A hora é agora!