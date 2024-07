Inverno pede meia e muitas botas! Como compor um look seguindo as tendências da estação

Quando chega o inverno, os sobretudos, casacos de pelo, calças e blusas de manga longa voltam a aparecer nas ruas. Mas nem sempre a escolha das botas, calçados usados geralmente nas épocas mais frias do ano, são combinadas de forma adequada. Escolher peças e acessórios certos é essencial para formar looks estilosos e modernos, sem deixar o conforto de lado.

ANÚNCIO

No mundo da moda, as botas estiveram em alta nas principais passarelas do mundo, desde Nova York, até Milão, passando por Londres e Paris. Modelos como over the knee, cano curto e slouch (com as famosas dobras) foram alguns dos mais vistos durante os desfiles. Além disso, a tendência western está voltando gradualmente ao hype, adicionando um toque rústico e elegante aos looks invernais.

Pensando nisso, a PICCADILLY traz, em sua coleção de inverno 24, um mix de botas que alinham tendências de moda com as tecnologias, que fazem parte do DNA da calçadista, com opções ideais para enfrentar os dias mais frios com confiança e elegância.

Venha descobrir as combinações de como utilizar as botas, com estilo e muita personalidade.

PICCADILLY MAXI - Bota Gisa Cano Curto Anabela Médio Off White

Bota Off White

Considerado como um verdadeiro coringa em qualquer armário feminino, o modelo cano curto é uma tendência que se mantém há anos. As botas trazem versatilidade e combinam com praticamente tudo. Ideal para ser utilizada em qualquer estação, do verão ao inverno, ela fica perfeita com diferentes tipos de looks, desde saia longa plissada, até saia curta, vestidos e meia-calças.

Além da preocupação com o estilo, a PICCADILLY oferece também tecnologia certificada pela Anvisa, quando se trata da qualidade e saúde dos pés, ou seja, é possível usar as botas tranquilamente, sem aquele sentimento desesperador de dedos esmagados ao longo do seu dia. Esse modelo pode ser encontrado no valor de R$ 359,90.

Bota Silvana Cano Médio Salto Alto Pinhão

Bota Salto Alto Pinhão

A bota de cano Slouch tem as famosas dobrinhas que a torna uma opção perfeita para as pessoas de estatura mais baixa, pois esse cano “afofado” traz um aspecto de aumento e alongamento, auxiliando em uma valorização do look. A bota é ideal para quem deseja apostar em um look fashion e descontraído: uma saia ou calça jeans, uma camiseta estampada e uma jaqueta de couro para um visual repleto de estilo. Além disso, a tendência da cor pinhão dá match com diversas estampas e paleta de cores. Esse modelo pode ser encontrado no valor de R$ 359,90.

ANÚNCIO

Bota Elisete Cano Longo Salto Alto Concreto

Bota Salto Alto Concreto

A bota Elisete representa uma das maiores tendências atemporais de botas: o cano alto. Conhecida por sua versatilidade e capacidade de alongar a silhueta, o modelo é a escolha ideal para adicionar um toque de glamour ao visual, sem perder o conforto. O seu design combina tanto com looks simples, como calça skinny e meia-calça, quanto com um look mais sofisticado com vestidos e saias longas.

Uma dica para as mulheres que gostam de ousar ainda mais: adicione uma peça de animal print, como uma saia de oncinha ou uma blusa de cobra, para um visual fashion e audacioso. Esse modelo pode ser encontrado no valor de R$ 429,90.

Bota Giordana Cano Médio Salto Alto Preto

Bota Salto Alto Preta

O estilo que bombou em 2022, o Western, também conhecido como bota cowboy, está retornando gradativamente em 2024, pontuando personalidade e destaque aos looks. A bota Giordana de cano médio é acompanhada de detalhes em preto brilhante dando destaque ao modelo, além de ter as opções em tons preto, marrom, bege e rubi para as que gostam de ousar nos looks com tons de vermelho. Seu salto é de 6,5cm, considerado alto, mas ainda sim pode acompanhar as mulheres em seu dia a dia, uma ótima opção para quem não quer deixar de lado sua essência em modelitos de rotina. O bico fino traz o charme do faroeste. A calçadista, atenta às tendências da moda, apresenta essa versão no valor de R$ 409,90 no site oficial de vendas da PICCADILLY.

Todos os modelos citados acima e muitas outras opções de botas podem ser encontrados nas lojas próprias da PICCADILLY, nas lojas multimarcas e em seu e-commerce.

Sobre a PICCADILLY

Presente no mercado há mais de 68 anos, a PICCADILLY COMPANY é uma das maiores empresas do país no setor calçadista feminino, com produtos em mais de 21 mil pontos de vendas no Brasil e no mundo, incluindo franquias, lojas exclusivas e multimarcas. Com 40 mil pares de calçados produzidos por dia, a empresa tem o propósito de encorajar as mulheres na sua caminhada. Sempre atenta ao impacto que pode causar no meio ambiente, a companhia investe constantemente em iniciativas sustentáveis que fizeram com que a empresa recebesse pela segunda vez o Selo Diamante no Programa Origem Sustentável agora em 2024. Líder no desenvolvimento e criação de tecnologias e diferenciais de conforto, a PICCADILLY COMPANY está presente em mais 100 países com 7 mil pontos de vendas no exterior, e conta hoje com 2 unidades fabris, uma sede corporativa, além de dois centros de distribuições, todos localizados no Rio Grande do Sul. São 2.500 colaboradores focados em oferecer qualidade, conforto, moda e bem-estar para suas consumidoras.

Mais informações à imprensa:

evva comunicação | www.evvacomunicacao.com