Combine calças baggy com tops e arrase

Não importa qual tendência esteja em alta, as calças jeans sempre se adaptam a qualquer estilo, demonstrando sua versatilidade e adaptabilidade. Por isso, ano após ano, elas continuam sendo as favoritas, sendo uma peça básica do guarda-roupa que combina com absolutamente tudo.

Por muito tempo, as calças skinny foram as favoritas, mas desde 2023, as mudanças no guarda-roupa têm proposto um estilo em que as mulheres priorizem o conforto sem comprometer sua elegância.

Esta é a razão pela qual estrelas como Shakira e a 'Diva do Bronx', Jennifer Lopez, começaram a abandonar roupas muito justas para apostar em um estilo onde o rebelde se encontra com o sexy, nos mostrando algumas das combinações mais chiques a partir do uso de calças cargo e jeans largos.

Baggy Jeans Foto: Freepik (Foto: Freepik)

Shakira em seus passeios por Miami, com trajes que tiravam o fôlego de seus seguidores com calças baggy como os grandes protagonistas, enquanto Jennifer Lopez impactava em Nova York, com seus looks de jeans que, sem dúvida, desafiavam qualquer tipo de regra de Carolina Herrera, seguindo uma das tendências à qual cada vez mais mulheres têm aderido.

O que são as calças baggy?

A moda está vivendo um de seus momentos mais retrô com a chegada de tendências que retomam sua inspiração em trajes dos anos 60 e até dos anos 2000, por isso, começamos a ver nas ruas roupas que incluem peças como jeans boca de sino, plataformas, muito volume e relaxamento.

Graças a isso, as baggy jeans, a peça 'Y2K' por excelência, voltaram a se impor como uma das principais tendências, caracterizando-se por ter um corte extremamente folgado que vai da cintura até o chão, podendo em algumas ocasiões ser tão longos que podem arrastar-se, às vezes incluindo detalhes desgastados e rasgados que as tornam perfeitas para looks descontraídos.

Com que tipo de top, blusa ou camisa combinar com jeans baggy?

Se você tem calças baggy e não sabe com o que combiná-las, então apenas tenha em mente uma das regras que não pode deixar passar, que é para alcançar um conjunto harmonioso, o que você deve fazer é ter em mente que, por ser uma peça folgada, você deve adicionar um top justo que destaque sua figura, uma vez entendido isso, você terá um visual impactante.

Calças largas com camisa branca

As calças baggy ficam mais elegantes se combinar com uma camisa branca básica, resultando num dos conjuntos que misturam formalidade com glamour, além de ser simples, sutil e bonito.

Calças largas com corpete

As calças baggy ganham um toque sensual com um corpete, então da próxima vez que quiser um visual sexy, combine ambos os elementos e terá como resultado o conjunto mais chique.

Com blazer ou suéter cropped

O visual do blazer ou suéter cropped de texturas tweed adicionam um ar sofisticado ao look e são perfeitos para eventos formais, fazendo você parecer uma verdadeira especialista em moda.

Combine com outras tendências

O colete de alfaiataria está em alta em 2024, e combina com absolutamente tudo, use-o com suas calças jeans largas favoritas.