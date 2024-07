Estética ‘Brat Summer’, a nova tendência que Katy Perry e outras famosas impuseram

As cantoras têm exibido seus novos estilos

Katy Perry e Camila Cabello são duas das famosas que deram uma reviravolta radical em seus estilos nas últimas semanas após seus novos lançamentos musicais e têm gerado muitos comentários pela tendência extravagante que poderia invadir as próximas temporadas.

Parece que o minimalismo na forma de se vestir está ficando para trás com as novas correntes da moda, como é o caso do Brat Summer, que foi impulsionado especificamente pela cantora britânica Charli XCX, que optou por uma mudança radical após seu último material discográfico.

A inovadora proposta tem cativado diversas divas do pop como Perry e Cabello, que não hesitaram em ser vistas com essas peças controversas em suas últimas aparições.

Os looks ‘Brat Summer’ que Katy Perry e Camila Cabello têm exibido

"Isso pode ser muito luxuoso, mas também pode ser desastroso. Tudo que você precisa é de uma camiseta básica branca sem sutiã", disse Charli XCX sobre esse estilo em uma entrevista.

A intérprete não apenas causou impacto com seu estilo musical, mas também com sua maneira peculiar de se vestir ao exaltar a sexualidade de uma perspectiva desinteressada, combinando jaquetas de couro desgastadas com calças metalizadas super curtas ou jeans largos de cintura baixa.

Apesar da controvérsia que este estilo causa para muitos, é familiar à moda Indie Sleaze que se tornou viral há 15 anos, por isso o Brat Summer é sua irmã 'gen Z'.

Não só Katy e Camila surpreenderam com suas mudanças radicais, várias celebridades apostaram na rebeldia do gênero pop, como Lady Gaga e Ke$ha, por isso cada vez mais pessoas estão surpreendendo com roupas brat summer.

No caso da intérprete de Roar, ela já havia avisado meses atrás sobre sua grande mudança depois de ter ficado afastada da música por sete anos enquanto se dedicava à maternidade com o nascimento de sua filha Daisy Dove, por isso decidiu que seu retorno seria em grande estilo.

"Pensei que era a Charli XCX", "Ela está nos dando Katy XCX", foram alguns comentários que ela recebeu após aparecer com as últimas roupas alusivas ao estilo da cantora britânica e para isso recorreu aos designers mais vanguardistas de Paris.

Por sua vez, Camila também decidiu dar uma reviravolta em sua carreira e aparência após seu trabalho discográfico mais recente, intitulado C, XOXO, no qual ela se afastou dos ritmos latinos aos quais estava acostumada para se aventurar no subgênero hyperpop, do qual Charli é a principal expoente.

“Mudar minha aparência física, como meu cabelo loiro ou moda, não importa o que faça, aprendi o quão emocionante é com pessoas como Madonna ou David Bowie”, disse.