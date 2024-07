5 tendências em sandálias rasteiras que não vão te decepcionar

Uma das vantagens de dias quentes é que nos permite exibir os pés com diferentes tipos de calçados, especialmente as sandálias, que, além de conforto e benefícios para a saúde, trazem muita versatilidade quando se trata de moda. Elas são um dos calçados essenciais no guarda-roupa de qualquer mulher.

O mercado oferece muitas alternativas, mas as sandálias são umas das favoritas de todos. Destas, também há uma variedade de opções que se adaptam a diferentes momentos durante esta temporada. Algumas de suas vantagens são que, por ser um calçado aberto, favorece a circulação; e também proporcionam conforto em jornadas longas e extenuantes.

No entanto, é importante que ao selecionar um par, eles sejam indiscutivelmente de boa qualidade, pois isso determinará se você se sentirá confortável e não machucará seus pés. O ideal é que tenham um fecho no tornozelo. Isso proporcionará mais estabilidade e segurança na área.

1. Sandálias de tiras finas

Estas dão um aspecto muito delicado ao outfit, por isso ficam perfeitas com vestidos leves, saias midi e calções. O ideal é usá-las em cores neutras como bege, branco ou preto para um look versátil.

2. Sandálias metalizadas

De acordo com a Vogue México, este tipo de calçado “é o segredo mais bem guardado das melhores vestidas do street style para criar looks sem esforço ou com um espírito relaxado. Ficam incríveis com baggy jeans, calças fluidas, minissaias e até conjuntos esportivos, você tem o poder de decidir o quão arrumada ou casual quer parecer com as peças. Escolha silhuetas em tons metalizados para evocar um estilo glamoroso”.

Sandálias rasteiras 5 tendências em sandálias rasteiras que não vão decepcionar (Imagen de Mary Markevich en Freepik)

3. Sandálias com estampa de animal

Combine-as com roupas em cores sólidas para equilibrar o visual. Apenas evite misturar muitos estampados. A verdade é que um par de sandálias estampadas de leopardo pode dar vida a um visual básico.

4. Sandálias de festa

Como o nome sugere, essas são usadas para eventos especiais, pois tendem a ser um pouco mais elegantes ao terem pedrarias ou cores metálicas brilhantes. Podem ser usadas com vestidos, calças palazzo e saias.

5. Sandálias com tiras destrass

"É o meio termo entre sandálias comuns e sandálias joia, já incorporam um brilho sutil nas tiras que é compatível com qualquer silhueta (sandálias gregas, de dedo, palha...) sem cair no excesso: nem grandes enfeites, nem miçangas, no máximo, um laço ou flor", descreve um artigo da Glamour sobre este tipo de calçado.

Lembre-se de que, para exibi-las, deve manter os seus pés bem cuidados, pois as sandálias rasas os expõem completamente. Certifique-se de que tenham um bom suporte, especialmente se planeja caminhar muito. Hidrate os seus pés regularmente para evitar a secura e as fissuras; e não se esqueça de aplicar protetor solar nessa zona para evitar queimaduras.