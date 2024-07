Segredo revelado! Com estes looks, você pode parecer 5 quilos mais magra. Qual é a chave?

Às vezes, existem combinações de roupas que acabam afetando a forma do nosso corpo, são pouco favorecedoras e revelam aspectos que nem nós mesmas sabíamos que tínhamos, e se o que você procura é estilizar seu corpo, não precisa de dietas rigorosas ou reclamações em frente ao espelho, talvez você apenas tenha escolhido as roupas erradas.

Se o seu objetivo é exibir uma figura mais definida e até parecer que perdeu alguns quilos, então aqui estão algumas dicas que podem te ajudar, e é que, só vale a pena lembrar dos criticados looks de Clara Chía Martí, que, em um erro, combinou peças oversized sobre peças oversized, o que acabou jogando contra ela, resultando em alguns dos seus looks mais marcantes.

Seja porque você está aproveitando a vida, teve umas boas férias ou está no processo de mudar seus hábitos alimentares, essas dicas ajudarão a alcançar um efeito visual que beneficiará sua figura e fará você parecer mais magra, estilizando e definindo bem suas curvas, então anote.

Como se vestir para parecer mais magra?

Não se trata da forma do seu corpo, muito menos do seu tamanho ou peso, às vezes é apenas o equilíbrio das roupas que faz a diferença, e embora as dicas que estamos prestes a mostrar não sejam uma ‘dieta mágica’, farão com que você pareça mais esguia e até mesmo com alguns quilos a menos.

Estes são os conselhos que você deve seguir se quiser estilizar a sua figura através da roupa, você verá uma diferença imediata, por isso tome nota, aqui revelamos o segredo mais bem guardado dos estilistas, embora sempre estejamos a favor de um visual que te faça sentir feliz e confortável consigo mesma. Que os estereótipos impostos pela sociedade não te vençam.

Cuide das proporções

Tente combinar peças folgadas em conjunto ou terá o efeito oposto. Para isso, experimente uma camisa oversized com partes de baixo mais justas, como leggings ou skinny jeans, pois estes criarão harmonia no seu visual e farão com que você pareça mais elegante.

O preto é o seu melhor amigo

Se você não souber como combinar uma peça, então aposte nos looks totais, neste caso, o preto é um dos melhores amigos das mulheres, terminando com um visual chique, formal e muito elegante que serve para qualquer ocasião.

Esqueça as estampas

Os padrões atraem olhares, então, se você decidir usá-los, tenha em mente as áreas em que os está usando, pois eles podem jogar contra você. Em vez disso, você poderia optar por cores lisas e vibrantes.

Aposte na cintura alta

Seja em calças ou saias, de cintura alta são ainda mais favorecedoras porque criam um efeito de barriga lisa que ajuda a focar a atenção na cintura, tente sempre combinar com sapatos altos e em cor nude, pois farão com que pareça ter um corpo mais alongado.

Liberte seu pescoço

Esqueça as roupas de gola alta e aposte em decotes em forma de ‘V’ ou redondos. Não subestime o poder das riscas verticais, você vai parecer uma deusa.