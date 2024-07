Carolina Herrera é uma referência na moda e seus conselhos são lei, por isso é conveniente conhecer seu truque de meias com salto para dar um toque dramático e elegante ao nosso visual, sem precisar fazer muitos esforços logísticos e econômicos.

ANÚNCIO

Sabemos que os conselhos da designer venezuelana costumam ser polêmicos. Por exemplo, como aquela vez em que recomendou às mulheres com mais de 40 anos que cortassem o cabelo curto, porque comprido parecia pouco sofisticado ou 'proibiu' as mulheres dessa geração de usarem jeans.

No entanto, há outros que se enquadram na categoria da flexibilidade, uma vez que basta combinar peças básicas que temos no armário para obter ótimos resultados.

Qual é o truque das meias com salto alto de Carolina Herrera?

Bem, de acordo com a Vogue, Carolina Herrera tem o truque de elevar o visual usando meias com salto, mas contrastando a cor da meia com a do sapato, ou se você busca um efeito limpo e que visualmente alongue, que ambos sejam do mesmo tom.

Ao não haver distinção de cor, suas pernas parecerão mais alongadas e você parecerá mais alta do que já é, especialmente para as mulheres mais baixas. Por outro lado, o contraste é usado para eventos onde se deseja chamar a atenção sem ser muito excêntrico e dar um toque diferente ao visual.

Na verdade, é assim que temos visto a nascida em Caracas em 1939, fazendo combinações arriscadas como sapatos verdes e meias brancas, meias marrons ou sapatos com estampa animal, demonstrando que Carolina Herrera não tem medo de sair da zona de conforto de vez em quando.

É bem reconhecido que ela sempre busca alternativas neutras e sóbrias que se tornaram parte de sua marca registrada, como camisas brancas e saias lápis pretas, mas de vez em quando, não tem medo de ir além.