Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (19)

Confira as novas revelações do tarot, para está sexta-feira (19), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Este pode ser o momento em que você terá que retomar as rédeas da sua vida e controlar seus conflitos e fantasmas interiores. Os pensamentos dão origem às emoções, e as emoções dão origem aos atos. Assim sendo, é de suma importância ter cuidado com o que pensamos.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Nesta sexta-feira, a carta 2 de Ouros do tarot destaca para o signo de Virgem que é necessário ter mais descontração. Quanto mais nos preocuparmos com temas difíceis e desnecessários, mais bloqueios serão gerados.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot de hoje chama a atenção para o fato de nunca estar satisfeito. Sempre em uma busca incessante, encontra algo bom, e pensa: ‘Hum, talvez eu encontre algo melhor!’ E continua, deixando muitas vezes de viver boas oportunidades.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta O Louco orienta que não é necessário renegar o que é material ou o conforto que você já adquiriu; é preciso apenas ver que a liberdade não se ganha através da materialidade. Ela é uma vitória interna sobre as dependências e as máscaras.

Texto com informações do site Selfie PT